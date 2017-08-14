Во льдах Антарктиды обнаружен 91 вулкан

Ученые из Эдинбургского Университета обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан. Высота вулканов варьируется от 100 до 4 тысяч метров, они покрыты 2-километровым слоем льда и располагаются на западе материка. Ранее предполагалось, что в Антарктиде лишь 47 вулканов.

Сейчас ученые пытаются выяснить, какова активность вулканов и насколько велик риск извержения. Геологи опасаются, что в случае активизации одного из вулканов, ледяной покров Антарктиды может быть частично уничтожен, а льды окажутся в океане.

На данный момент наиболее опасными вулканами для человечества, по мнению географа Мэттью Блэккетта (Matthew Blackett) из Университета Ковентри (Великобритания), являются:

Везувий (Италия)

Ньирагонго (Демократическая Республика Конго)

Попокатепетль (Мексика)

Кракатау (Индонезия)

Пэктусан (Северная Корея)