AMD выпустила драйвера для ускорения майнинга (и на этом закрыла тему)

AMD выложила на своём сайте новую версию драйверов для видеокарт Radeon, адресованную майнерам, «добывающим» криптовалюты. Она носит статус «бета» (а целиком называется Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute) и, как говорят представители разработчика, останется в нём впредь — исправлять ошибки уже не будут. Также AMD отмечает, что «майнинговые» драйвера не предназначены для игровых и рабочих компьютеров.

Новые драйвера называют также «DAG fix» — «исправление DAG». Дело в том, что при майнинге валюты Ethereum (и других, использующих алгоритм Ethash: Ethereum Classic, Musicoin, Expanse, Soilcoin) в память видеокарты загружается так называемый DAG-файл — необходимая для вычислений огромная таблица данных размером больше гигабайта. Каждые несколько дней наступает новая «DAG-эпоха» и этот файл становится чуть больше. В отличие от видеокарт на чипах NVIDIA, карты AMD показывали постепенное снижение производительности в майнинге по мере роста DAG-файла.



Сравнение скорости майнинга на картах AMD с новыми и старыми драйверами

Строго говоря, новые драйвера не повышают, а возвращают исходную майнинговую мощность видеокартам AMD Radeon и исключают её снижение в будущем. Если бы компания проигнорировала эту тендензцию, то через год её карты показывали бы вдвое меньшую производительность. Но и сейчас установка драйверов может несколько повысить хешрейт (скорость перебора криптографических хешей, в котором и заключается майнинг).

Майнерам стоит иметь в виду, что новая версия драйверов несовместима с существующими утилитами для разгона видеокарт. Однако разработчик MSI Afterburner уже выпустил бета-версию программы, возвращающую возможность регулировать частоты памяти и видеоядра.

Начиная с весны этого года, мир переживает резкий рост популярности криптовалют. В начале августа курс Bitcoin (первая криптовалюта, существует с 2009 года) превысил 4000 долларов. Системы криптовалют функционируют за счёт майнеров — людей, выделяющих ресурсы своих компьютеров для вычислений. Однако сейчас домашний майнинг Биткоина экономически невыгоден, он полностью перешел к крупным игрокам, использующим заточенные именно под эту валюты чипы. Среди «домашних майнеров» наиболее популярна валюта Ethereum, для её добычи подходит большинство игровых видеокарт. С начала года курс «Эфира» вырос более чем в 20 раз, однако в июле успел напугать кратковременным, но сильным снижением.

Популярность майнинга вызвала в июне дефицит видеокарт и двукратное повышение цен. К настоящему моменту производители плат смогли побороть нехватку, и цены почти вернулись к исходным. Партнёры NVIDIA также выпустили специальные майнинговые версии видеокарт, лишённые разъёмов для мониторов — это обезопасит рынок геймерского железа.