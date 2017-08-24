В сети появилось первое детальное изображение звезды Антарес

Исследователи и художники из Европейской Южной Обсерватории (ESO) сумели создать изображение поверхности звезды Антарес, самой яркой в созвездии Скорпиона. Объект относится к классу красных сверхгигантов, это большая и холодная звезда на поздней стадии своей эволюции.

За звездой наблюдали с помощью Очень Большого Телескопа-Интерферометра ESO (VLTI) в чилийской обсерватории Параналь. VLTI является уникальным телескопом, способным складывать световые потоки отдельных телескопов комплекса VLT воедино, в результате чего получается телескоп с диаметров зеркал около 200 метров.

С помощью VLTI ученые создали карту звезды и узнали, как двигаются поверхностные слоя вещества.

Изображение Антарес является лучшим и самым детальным после изображений Солнца.

Кстати, существующие теории не могут объяснить движения вещества в атмосфере звезды. Ученым придется придумывать новые.