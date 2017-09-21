Цифра дня: Сколько заплатит Google за часть смартфонного подразделения HTC?

Цифра дня:

1 100 000 000

долларов заплатит Google за смартфонное подразделение HTC.

Как и ожидалось, компании Google и HTC объявили о заключенной сделке. В рамках соглашения Google покупает часть мобильного подразделения HTC, занимающегося смартфонами. В проданную часть войдет и команда, работающая над смартфонами Pixel.


Сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов. Она также охватывает неэксклюзивную лицензию на интеллектуальную собственность HTC для поддержки смартфонов Pixel.

При этом HTC и сама продолжит создавать и продавать смартфоны под своим брендом. HTC подчеркнула, что в ее распоряжении сохранится команда лучших инженеров, которая на данный момент работает над следующим флагманским смартфоном. Также HTC продолжит работу над устройствами виртульаной реальности Vive.

Как ожидается, сделка будет закрыта в начале 2018 года, если будут получены все необходимые разрешения и одобрения в различных инстанциях.

Источник
Google
Теги
смартфон Google HTC Pixel

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