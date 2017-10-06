Apple добавит в iOS 11.1 кучу новых эмодзи

Компания Apple объявила, что в грядущем обновлении iOS 11.1 пользователей iPhone и iPad ждет целая куча новых эмодзи. Обновление iOS 11.1 на данный момент находится в стадии тестирования и доступно для публики в виде бета-версии.


Новые эмодзи разработаны специалистами Apple на основе одобренных символов в стандарте Unicode 10, представленном в июне 2017 года.


Среди новых эмодзи присутствуют показанные в июле — женщина в платке, бородатый персонаж и кормящая мать, а также дополнительные изображения еды, например, сэндвич и кокосовый орех, животных и мифических созданий, таких как тиранозавр, зебра, зомби и эльф, кроме того, появились смайлики «суперзвезда» и «взрывающийся мозг». Но помимо них имеется еще много новинок. Сегодня Apple показала десятка три из них.





Новые эмодзи появятся в бета-сериях для публики и разработчиков на следующей неделе. Также они появятся в будущих обновлениях macOS и watchOS.






















Источник
Apple
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