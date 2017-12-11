Цифра дня: Сколько заплатит Apple за Shazam?

Цифра дня:

401 000 000

заплатит Apple за Shazam.


Компания Apple находится на завершающей стадии переговоров по поводу приобретения Shazam, бесплатного кроссплатформенного сервиса определения музыки, звучащей поблизости. Об этом сообщил ресурс TechCrunch со ссылкой на собственные анонимные источники.


По данным источника, сумма сделки составит порядка 300 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 401 миллионов долларов США.

Если сделка состоится, Apple сможет использовать технологии распознавания музыки и звука Shazam, а также сэкономить деньги, которые она сейчас платит за перенаправление пользователей в iTunes Store, составившие большую долю прибыли Shazam в 2016 году и 10% от всех цифровых продаж по данным The Wall Street Journal.

При этом Apple, теоретически, может закрыть приложение Shazam, что ударит по стриминговым сервисом вроде Spotify и Google Play Music, где Shazam генерирует более 1 миллиона кликов в день по данным того же The Wall Street Journal.

Источник
TechCrunch
Теги
Apple музыка Shazam

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