Одноклассники запустили платформу для больших публикаций

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске специального инструмента для публикации длинных постов. Новые возможности для создания так называемых лонгридов появились в веб-версии социальной сети.





С помощью обновленной формы для заметок пользователи могут быстро создавать публикации с большим количеством материалов разного формата: видео, фотографиями, музыкой и другими элементами.

Форма представляет из себя единое поле, в которое можно добавить различные файлы, текст или опросы и легко менять их расположение, «перетаскивая» контент курсором в любое место текста. Авторы смогут загрузить сразу несколько фотографий и видео, после чего добавлять между ними текст, смайлы «эмодзи», музыкальные треки и опросы. При этом переместить мультимедийные файлы в форму можно с помощью курсора из файловой системы компьютера.