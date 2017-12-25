День, когда появился телевизор на батарейках

25 декабря 1959 года компания Sony выпустила первый в мире портативный телевизор TV8-301. Эта модель также ознаменовалась полным отказом от проекционной конструкции ТВ в пользу перехода на транзисторные полупроводниковые технологии. То есть, миниатюризация телевизионных микросхем уже была недалека от современных стандартов, а самым громоздким элементом в конструкции транзисторных ТВ стал кинескоп. Телевизор работал от двух 6-вольтовых батареек или сети.



Первый в мире портативный телевизор Sony TV8-301

Восьмидюймовый телевизор весил 4 килограмма и в силу новизны конструкции хвалёной японской надёжностью ещё не отличался. Да и стоил он непомерных $249,95, что соответствует сегодняшним $2000. Даже самим японцам пришлось бы работать пять месяцев подряд для покупки такого телевизора.

Зато эта модель задала моду на телевидение в эпоху, когда подавляющее большинство покупателей довольствовались радиоприёмниками, и изменил дизайн телевизоров, которые прежде весили минимум 30 кг и маскировались под элемент мебели.



Реклама телевизора Sony TV8-301

С этого момента, Sony заработали репутацию передового производителя электроники и уже в 1968 году выпустили цветной телевизор KV-1310 из нашумевшей серии Trinitron.

25 декабря 1968 года экипаж космического корабля «Аполлон-8» отправился на Землю после первой экспедиции к Луне. За 4 дня экспедиции астронавты Фрэнк Борман, Джэймс Ловелл, и Уильям Андерс пролетели 350 тысяч километров к спутнику Земли, попали под воздействие радиации и вышли на окололунную орбиту.

Позже члены экипажа признались, что в ходе экспедиции их больше поразила даже не Луна (которая на поверку оказалась пустыней, усеянной кратерами), а открывшийся с её орбиты вид на Землю — прежде человечество никогда не покидало гравитационного поля своей планеты.



Экипаж космического корабля «Аполло-8»

«Аполлон-8» целых 10 раз облетел Луну (на каждый виток уходило по 2 часа времени) и всё это время астронавты проводили радио- и телетрансляции, фотографировали увиденную ими поверхность, подробно её описывали и сделали первый цветной снимок Земли с другой планеты.



Вид на Землю глазами экипажа «Аполло-8»

Заключительную телетрансляцию «Аполлон-8» провёл 25 декабря на девятом витке вокруг Луны. Астронавты поделились впечатлением об увиденном в ходе экспедиции и поздравили землян с грядущими праздниками. «И от имени экипажа "Аполлона-8" мы уходим со словами доброй ночи, удачи, счастливого Рождества, и да благослови вас всех Бог, всех вас, на этой доброй Земле», — пожелал зрителям трансляции в 30 странах Фрэнк Борман, прежде чем космический корабль улетел за оборотную сторону спутника Земли. Обратный полёт занял 2.5 суток, за которые экипаж провёл для телезрителей экскурсию по кабине корабля.

25 декабря 2005 года англоязычные пользователи интернета впервые оказались в меньшинстве в сравнении с носителями другого языка. Аналитическое агентство Byte Level Research сообщило, что число англоговорящих посетителей всемирной сети составляет всего 30% интернет-пользователей в мире. К 2010 году аналитики предрекали, что число «англофонов» сократится до 25% за счёт роста пользователей интернета в России, Китае и Бразилии.

«Английский язык, конечно, не растеряет своё значение для пользователей Интернета, но уже сейчас можно определённо сказать, что дальнейшее развитие сети будет идти за счёт китайского, русского, испанского и португальского языков», — заявил руководитель агентства Джон Юнкер.



Русский язык становится всё популярнее во всемирной сети

Русский язык уже сейчас заполучил внушительную долю на мировой онлайн-арене: по данным исследования W3Techs, он выбился на второе место (после английского) по популярности в интернете. Следом идёт немецкий, испанский, французский и китайский языки.

Такая популярность вполне закономерна, поскольку на территории стран бывшего СССР русский язык удерживает безоговорочное лидерство по распространённости: к числу лидеров по русскоговорящим сайтам относится Украина (79,0%), Белоруссия (86,9%), Казахстан (84,0%), Узбекистан (79,6%), Киргизия (75,9%) и Таджикистан (81,8%).

Правда, стоит отметить, что такая статистика касается лишь читателей глобальной паутины, а вот по наполнению русскоязычными сайтами и их посещаемости русскоговорящим ещё есть к чему стремиться — русскоязычные ресурсы занимают лишь 6-е по популярности место в мире.