Яндекс научил Алису делать музыкальные клипы по поисковым запросам

Команда Яндекса объявила о запуске забавного новогоднего сервиса — голосовой помощник Алиса позволяет создавать музыкальные клипы, сочетающие срифмованные поисковые запросы и нейросетевую музыку, на специальном сайте yandex.ru/ny2018.


Все желающие могут получить персональное видео, где Алиса на фоне новогоднего видеоряда с караоке зачитывает срифмованные Автопоэтом поисковые запросы 2017 года под музыку, которую помогла сочинить нейросеть.


Также разработчики объявили о запуске «дебютного альбома» YANY (Yet Another New Year), созданный Алисой на основе этой «коллаборации», в который вошли, например, такие где представлены такие «будущие хиты» как «Хайповая фотка» и «Я не воюю с табуреткой». Ознакомится с этим креативом можно на Яндекс.Музыке по адресу music.yandex.ru/album/4924870.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс голосовой помощник Новый год миелофон Алиса

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