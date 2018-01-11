День, когда Китай сбил ракетой космический спутник

11 января 2005 года Apple представила музыкальный плеер iPod shuffle без экрана. В Apple обратили внимание на то, что многие люди закачивают в свои цифровые «шарманки» музыку и слушают её в случайном порядке (в режиме shuffle), забывая об альбомах, исполнителях, плейлистах. А при такой плотности общения с гаджетом и интерфейс фактически не нужен. Так рассуждали в Купертино и сделали iPod shuffle. Чем он выделялся среди, прямо скажем, одинаковых моделей конкурентов, так это отсутствием экрана. Только кнопки: воспроизведение, переход к следующему или предыдущему треку, громкость — и переключатель порядка песен (включая главный — случайный).

К моменту анонса shuffle у Apple было две модели плееров: классический iPod с очень вместительным жестким диском и представленный за год до того iPod mini со специальным крохотным 1-дюймовым винчестером на 4 ГБ. Последний сумел серьёзно потеснить на рынке плееры на флеш-памяти (в самом деле серьёзно — их доля уменьшилась вдвое), но клин нужно было выбивать клином, и им стал shuffle. У него было вдвое больше памяти, чем у конкурентов с аналогичной ценой, и уже в марте 2005 года новый гаджет держал 58% рынка плееров на флеш-памяти.



iPod shuffle всех четырёх поколений

Всего iPod shuffle пережил четыре инкарнации, причём в третьем поколении плеер остался вообще без кнопок — управлять им нужно было кнопками на шнуре наушников. Правда, к следующей версии кольцо клавиш на плеер всё же вернули. Она вышла в сентябре 2010 года, а следующие два обновления (последнее — в июле 2015 года) были исключительно декоративными — менялся выбор цветов корпуса. Сейчас shuffle стоит 49 долларов.



iPod shuffle версии 2015 года

11 января 2007 года Китай сбил собственный космический спутник. Метеорологический аппарат «Фэнъюнь–1С» давно устарел и должен был бы быть снят с орбиты, но китайцы решили избавиться от него иным способом.

Спутник сбили с помощью ракеты с кинетической боеголовкой — за этим термином скрывается по сути просто снаряд без взрывчатых веществ, которая врезается в цель и ударом разрушает её. Такой метод подходит для маломаневренных объектов, и спутник таким определенно являлся. После столкновения, «Фэнъюнь–1С» распался на три тысячи осколков, и сейчас они составляют 28% всего мусора на орбите. Западные космические державы отказались от испытаний оружия вне атмосферы еще в 1985 году — когда стал понятен риск сделать космос полностью непригодным для использования. Впрочем, последующие испытания Китай проводил не на орбитальных спутниках, а на баллистических ракетах — их фрагменты благополучно падали на землю.

Цель же «самострела» довольно проста: Китай продемонстрировал, что способен уничтожать цели на орбите, которую используют многие — например, американские — спутники-шпионы и военные аппараты.

Интересно, что фильм «Гравитация» начинается с того, герои попадают под «ливень» из обломков взорванного спутника. Почему-то российского спутника.