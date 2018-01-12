12 января в истории: космический аппарат Дип Импакт, первый iMac на базе процессора Intel и телефон с распознаванием движений

12 января 2005 года с мыса Канаверал запущен аппарат Дип Импакт. Целью миссии NASA было изучение кометы Темпеля 1. Дип Импакт стал первым аппаратом в истории, который сбросил на комету зонд, протаранивший её поверхность, а также сфотографировал с близкого расстояния. В результате столкновения и взрыва из кометы выделилось мало воды и много пыли. Это говорит о том, что комета состояла не из льда, как предполагалось изначально. Кроме того, в выбросе нашли углекислый газ и органические соединения. После пролёта кометы Темпеля сам аппарат Deep Impact остался в рабочем состоянии и NASA отправило его к комете 103P/Хартли, рядом с которой он пролетел 4 ноября 2010 года. Аппаратура на корабле обнаружила необычные струи газа и пыли, а по инфракрасному спектру учёные выяснили, что эти извержения состоят из сублимирующего углекислого газа, который смешан со снегом и льдом. В последний раз аппарат вышел на связь 8 августа 2013 года, а 20 сентября NASA объявила о завершении миссии. Возможно, Deep Impact проработал бы и ещё, но из-за сбоя в компьютерной программе, аппарат потерял ориентацию в пространстве.



Deep Impact

12 января 2005 года Samsung сообщила о создании телефона, который реагирует на движения в пространстве. Модель получила продуктовое название SCH-S310 и была первым подобным устройством. Похожие технологии были в разработке у IBM и Microsoft, но Samsung всех опередила. Корейцы предполагали, что эта функция будет очень востребованной и люди очень быстро научатся ей пользоваться. Они предполагали, что можно будет набирать номер без клавиатуры, а рисуя цифры телефоном в воздухе. По сути, внутри был 6-осный акселерометр, который сейчас есть почти во всех смартфонах. А вот цифры мы как набирали на клавиатуре, так и набираем, только что она теперь сенсорная. Увы, разработка и идеи корейских разработчиков не прижились, зато сейчас акселерометр используется для многих других вещей, например, во всяких фитнес-программах.



Samsung SCH-S310

12 января 2006 года вышел первый iMac на базе процессора Intel. До этого Apple использовала платформу IBM PowerPC. Новая же модель оснащалась Intel Core Duo и работала на операционной системе Mac OS X. В качестве бонуса к новому компьютеру в подарок шёл обновлённый пакет iLife'06, в составе которого были приложения iPhoto, GarageBand, iDVD, iMovie HD и iWeb. Новая линейка iMac работала на графике ATI Radeon X1600, имела 512 Мбайт оперативной памяти DDR2, жёсткий диск до 500 Гбайт и оптический привод SuperDrive с поддержкой VD. Кроме того, внутри были адаптеры Ethernet, AirPort Extreme, а также модуль Bluetooth 2.0, снаружи у компьютера было 5 USB-портов, два порта FireWire 400 и выход mini-DVI.



iMac 2006 на базе Intel Core Duo