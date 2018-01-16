Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты рухнули

Биткоин и почти все другие криптовалюты потеряли до 40% в стоимости сегодня, 16 января 2018 года. Падение курса связывается с новостями о грядущем ужесточении контроля со стороны государства в Китае и Южной Корее, повлиявшие на настроение участников рынка.





Курс биткоина упал на 15% и даже ненадолго достиг 11,2 тысяч долларов. Отметим, что дешевле 12 тысяч долларов биткоин не стоил с 4 декабря. Цена Ethereum снизилась на 20%, «зависнув» около тысячи долларов, Ripple — на 33% до $1,23. У некоторых криптовалют падение стоимости достигло 40%. Впрочем, на момент написания новости курс постепенно начал выравниваться.





Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.