Биткоин подешевел более чем на 25% за сутки

Курс биткоина за прошедшие сутки подешевел на 25,1% и впервые с 1 декабря 2017 года опустился до 10,5 тысяч долларов США. По данным сервиса CoinMarketCap сегодня ночью цена биткоина достигла 10 516,7 доллара, на момент написания новости курс вырос до $10 807,5.


Отметим, резкое падение курсов криптовалют, включая биткоин, Ethereum и другие, началось вчера, 16 января. У некоторых криптовалют падение стоимости достигло 40%. Рухнувший курс связывается с новостями о грядущем ужесточении контроля со стороны государства в Китае и Южной Корее, повлиявшие на настроение участников рынка.

Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.

Источник
CoinMarketCap
Теги
фейспалм Bitcoin криптовалюта биткоин

Комментарии

Материалы по теме

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Bitcoin Wallet для Android — Полцарства за криптовалюту

19 декабря 2013

Samsung создала ферму для майнинга из Galaxy S5

30 октября 2017

Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты рухнули

16 января

В России представили законопроект о криптовалюте

28 декабря 2017

Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

17 января
Из рубрикиНаука и технологии
Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
Мощный зловред под Android записывает разговоры и крадет селфи
Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 133
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 74
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46