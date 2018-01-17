Биткоин подешевел более чем на 25% за сутки

Курс биткоина за прошедшие сутки подешевел на 25,1% и впервые с 1 декабря 2017 года опустился до 10,5 тысяч долларов США. По данным сервиса CoinMarketCap сегодня ночью цена биткоина достигла 10 516,7 доллара, на момент написания новости курс вырос до $10 807,5.





Отметим, резкое падение курсов криптовалют, включая биткоин, Ethereum и другие, началось вчера, 16 января. У некоторых криптовалют падение стоимости достигло 40%. Рухнувший курс связывается с новостями о грядущем ужесточении контроля со стороны государства в Китае и Южной Корее, повлиявшие на настроение участников рынка.

Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.