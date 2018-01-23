Линус Торвальдс предлагает Intel отозвать процессоры двух последних десятилетий

Линус Торвальдс, один из самых известных программистов в мире, создатель ядра Linux, на котором построены Ubuntu и Android, лауреат множества премий и просто культовая фигура мира OpenSource, высказал свое мнение по поводу «заплаток», которые компания Intel предложила для закрытия уязвимости Spectre в ядре Linux.


Торвальдс никогда не отличался особой дипломатичностью. В далеком 2012 году он публично обматерил NVIDIA, сопроводив фразу «So Nvidia fuck you!» соответствующим жестом. Его эскапада в отношении Intel тоже обещает войти в анналы.

В пространном гневном письме, опубликованном на ресурсе LKML.org, Торвальдс вопрошает: «Что, чёрт возьми, происходит?» (What the f*ck is going on?), призывает инженеров Intel поговорить со своими менеджерами, отмечая, что даже отзыв продукции за два последних десятилетия с бесплатной заменой процессоров не выглядит полностью безумным в качестве альтернативы тому, что предпринимает Intel сейчас. Торвальдс специально подчеркивает, что патчи сами по себе представляют собой «ПОЛНЫЙ И АБСОЛЮТНЫЙ ХЛАМ».

В основе обновлений используется технология IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation). Торвальдс считает ее «грязным хаком», тормозящим производительность и подчеркивающим несерьезный поход Intel к уязвимости в архитектуре чипов. Завершает письмо Торвальдс фразой-призывом «нам нужно что-то получше, чем этот мусор».

Напомним, уязвимости Spectre и Meltdown всполошили сеть в минувшие праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов.

Источник
LKML.org
Теги
INTEL фейспалм LINUX Spectre

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