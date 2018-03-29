Команда Telegram признала глобальный сбой мессенджера

Пользователи популярного мессенджера Telegram начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Команда Telegram довольно быстро отреагировала через собственный аккаунт в Twitter и признала проблемы.


По словам команды Telegram проблемы с подключением наблюдаются в Европе, Среднем и Ближнем Востоке, а также странах СНГ. Также создатели мессенджера обнадёживают, что над устранением проблем уже работают и всё должно придти в норму в ближайшее время.

Как показывает карта сервиса DownDetector сейчас Telegram сильнее всего сбоит у пользователей на территории Украины и западной части России с самыми мощными очагами в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы начали наблюдаться примерно с 11 утра по московскому времени и на момент написания новости слегка пошли на спад.

Источник
Telegram
Теги
фейспалм мессенджер Telegram сбой

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