Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске

Сегодня, 2 апреля 2018 года, Почта России попыталась провести первую в России беспилотную доставку с помощью дрона в Улан-Удэ. Увы, попытка окончилась толком и не начавшись — беспилотник врезался в близлежащий жилой дом практически сразу после взлёта.


Старт состоялся с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне. Дрон должен был доставить посылку весом в 2 кг в Нижний Саянтуй, преодолев расстояние в 16 км. Стоимость дрона оценивается в 1,2 миллиона рублей. В качестве предварительной причины крушения пока называют «многочисленные» точки Wi-Fi в домах по соседству, которых насчитывается 103 штуки.


Вопрос о запуске второго беспилотника на данный момент еще решается. Планировалось, что Почта России сможет использовать беспилотники для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны.

UpDate: Пресс-служба Почты России и компании-производителя «Рудрон/Экспедитор 3М» предоставили редакции Ferra.ru  официальные комментарии. Пресс-служба Почты России заявила:

«Производитель беспилотного летательного аппарата - компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое Почта России была приглашена в качестве одного из гостей».

Представители производителя дрона сообщили:

«При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных». 

Источник
АригУс
Теги
Россия фейспалм беспилотник почта россии почта дрон

Комментарии

Материалы по теме

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

За GPS-трекеры c AliExpress перестанут сажать

25 декабря 2017

Медведев прокатился на автобусе-беспилотнике «Шатл»

21 июля 2017

Минспорта признало киберфутбол настоящим спортом

6 июля 2017

Официальный клиент «Почты России» вышел для Windows Phone

20 мая 2015

Ростех раскрыла подробности об автобусе-беспилотнике «Шатл»

6 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Google закрывает сервис goo.gl для сокращения ссылок
Telegram объяснил Роскомнадзору невозможность выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки
В России впервые запускают trade-in для iPad

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 61
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45