В правительстве раскритиковали проект Роскомнадзора о блокировках

В рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали проект приказа Роскомнадзора о новых правилах блокировки запрещённых сайтов. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».





Речь идёт о проекте приказа Роскомнадзора «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа», который был опубликован 23 апреля.

Как отметили эксперты в заключении, проект наделяет Роскомнадзор необоснованными полномочиями и излишней возможностью перекрыть доступ к любому ресурсу. В заключении заявлено: «Роскомнадзор получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной».

Согласно проекту, например, ведомство получило бы право самостоятельно определять сетевые адреса и доменные имена ресурсов с запрещённой информацией: «в случае выявления ошибок». Также эксперты отметили, что документ не описывает саму процедуру идентификации ресурсов для блокировки.

В самом ведомстве отмечают, что в проекте речь идёт о возможности исправления технических ошибок и опечаток, которые иногда встречаются в решениях судов и других органов при написании доменных имён. Представитель Роскомнадзора заявил: «На его основании специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует».