Boston Dynamics начнёт продавать робо-собак обычным пользователям в 2019 году

Компания Boston Dynamics планирует начать продажи робота-собаки SpotMini простым пользователямв 2019 году. Об этом рассказало издание TechCrunch.





На мероприятии TechCrunch в Калифорнийском университете в Беркли, посвящённом роботам, Марк Рэйберт (Marc Raibert), глава компании, сообщил, что на данный момент SpotMini находится на стадии подготовки к серийному производству и коммерческому запуску в 2019 году.

В текущем году планируется произвести первую сотню робо-собак, а затем наращивать производство с целью начать продажи на будущий год. О розничной цене представители говорить пока оказались не готовы, но отметили, что текущий прототип подешевел в 10 раз по сравнению с прошлой итерацией.



Напомним, робота-собака SpotMini регулярно участвует в зрелищных демонстрациях Boston Dynamics. В одних из последних демонстрировалось, что механические животные способны открывать тугие двери и сбиваться в стаи, действуя сообща, а также преодолевать различные препятствия на пути к заданной цели, в том числе оказать некоторое сопротивление человеку.