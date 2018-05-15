День, когда появился смартфон с водяным охлаждением

15 мая 1939 года гигантский шестимоторный самолёт АНТ-20бис совершил первый полёт. Он стал серийной реализацией грандиозной модели АНТ-20 «Максим Горький», которая была создана конструкторским бюро Туполева к сороковому юбилею деятеля искусств. История самолётов, названных в честь любимого писателя Сталина, сложилась своеобразно — оба гигантских пассажирских лайнера с громким именем потерпели катастрофу при нелепых обстоятельствах.



Агитационный самолёт АНТ-20 «Максим Горький»

Масштаб проекта АНТ-20 поражал воображение: в его финансировании принимали участие даже простые советские граждане, в результате чего на постройку лайнера собрали 8 млн рублей. Огромная восьмимоторная конструкция (самолёт претендовал на звание самого большого в мире), первые электросервоприводы и автопилот в истории отечественных аэропланов внушали трепет пилотам того времени. А пассажиров внутри встречала телефонная станция, буфет, кинопроекторная установка, фотолаборатория и радиостанция, а также 72 пассажирских места.

Однако первая модификация АНТ-20 не прожила и года — в ходе дежурного полёта гигантский самолёт столкнулся с истребителем в центре Москвы, рухнул в районе Сокол и похоронил с собой 45 человек, включая шестерых детей. Однако сам по себе лайнер доказал свою пригодность к полётам, поэтому переработанный шестимоторный АНТ-20бис успешно прошёл лётные испытания, а затем отправился на службу в Аэрофлот.



Вторая модификация самолёта под индексом АНТ-20бис

Возрождённого «Максима Горького» хватило лишь на 3 года: в 1942 году самолёт летел из Узбекистана в Туркменистан и разбился так же нелепо, как и первая модель. Оснащённый самой передовой техникой АНТ-20бис врезался в землю под углом 80 градусов и унёс жизни 36 человек, а всё из-за того, что командир экипажа дал «порулить» уникальным самолётом одному из пассажиров, а сам отправился заваривать кофеек. Комментарии излишни.

15 мая 2007 года компания Dell заявила о выпуске ноутбуков, оснащённых SSD накопителями. Они устанавливались в дополнение к традиционным жёстким дискам. Быструю постоянную память примерили на себя бизнес-модели Latitude D420 ultra-mobile и D620 ATG, а производила SSD компания SanDisk.

Твёрдотельные накопители в те годы были дорогим удовольствием: за модель, объёмом 32 ГБ покупателю приходилось доплачивать $600, поэтому на такой шаг поначалу шли только те, кому была важна ударопрочность подсистемы хранения данных и улучшенное время отклика операционной системы любой ценой.



Твёрдотельные накопители поселились в ноутбуках вот уже 8 лет назад

С тех пор производство SSD шагнуло далеко вперёд — сегодня массовые модели достигли объёма 1 ТБ, а 128 ГБ нынче устанавливают уже в смартфоны.

15 мая 2013 года компания NEC представила первый смартфон с жидкостным охлаждением процессора. Модель получила название Medias X N-06E и стала эксклюзивом японского сотового оператора NTT DoCoMo. Как ни странно, самый смелый с технической точки зрения «мобильник» был ориентирован не на энтузиастов «железа», а на женскую аудиторию.



NEC Medias X N-06E

Для поддержания нормальной температуры процессора в смартфоне используется тепловая трубка с жидкостью и графитовый радиатор. При этом никакого «экстрима» в начинке устройства не наблюдается: процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 ранее работал без особых ухищрений в Sony Xperia Z или, к примеру, LG Nexus 4.



Система охлаждения NEC Medias X N-06E

Громоздкой «лопатой» Medias не стал, даже несмотря на жидкость под задней крышкой: при дисплее 4,7” толщина смартфона составила 8,5 мм, а вес уложился в 136 г.