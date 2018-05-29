Сбербанк блокирует Мобильный банк за перевод 666 рублей

Сбербанк может заблокировать услугу «Мобильный банк» при попытке перевода суммы в 666 рублей. На феномен обратил внимание блогер Павел Городницкий.

Сбербанк позволяет переводить деньги на привязанный мобильный телефон, просто отправив число с нужной суммой на сервисный номер. Городницкий опытным путём выяснил, что при отправке на сервисный номер банка сообщения с числом «666», Сбербанк блокирует соотвествующую услугу «Мобильный банк».

При звонке в службу поддержки Городницкий сумел выяснить от отвечающего робота, что услуга «Мобильный банк» отключена из-за подозрительного 666-рублевого платежа на МТС. Затем оператор пояснил, что система автоматически определяет, где подозрительный платеж, а где нет.

Сотовый оператор МТС должен бы считаться надёжной организацией, так что Городницкий заподозрил разработчиков системы платежей Сбербанка в излишней суеверности и страхе перед «числом дьявола».

Тестовый платёж в 666 рублей от лица другого пользователя Сбербанка привёл к точно такому же результату. Впрочем, представители Сбербанка настаивают, что это простое совпадение, а система автоматически блокирует «Мобильный банк» при выявлении подозрительной или нетипичной активности по карте для защиты личных средств клиентов.

Источник
Павел Городницкий
Теги
Россия фейспалм Сбербанк банк

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