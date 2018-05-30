Яндекс доставит еду вместо Uber

В России прекратил работу сервис по доставке еды Uber Eats. В приложении больше не принимаются заказы, переадресовывая заинтересованных пользователей в приложение Яндекс.Еда.





Ещё в феврале Яндекс и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании. В июне должна заработать единая платформа Яндекс.Такси и Uber. Вместе с основным бизнесом такси Uber, в ведение Яндекса также перешёл и Uber Eats. Весной партнёры Uber Eats начали переносить рестораны на платформу Яндекс.Еды.

Пресс-служба Яндекс.Такси сообщила журналистам: «Начиная с 30 мая мы будем предлагать пользователям Uber Eats в Москве перейти в приложение «Яндекс.Еда». Первые пять заказов для них будут со скидкой 30% по промокоду UBEREATS. Напомним, к «Яндекс.Еде» сейчас подключено более двух тысяч ресторанов в Москве, включая и те, что ранее сотрудничали только с Uber Eats».