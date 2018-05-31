Twitter блокирует бывших несовершеннолетних пользователей

Команда платформы микроблогов Twitter начала блокировать пользователей, чей возраст не соответствовал правилам пользования сервисом на момент регистрации учётной записи. Об этом рассказало издание The Guardian.


Проще говоря, все пользователи, которым было меньше 13 лет на момент регистрации Twitter, рискуют оказаться заблокированными, даже если сейчс им хорошо за 18. На такой шаг администрация Twitter пошла в попытке выполнить требования «Общего регламента по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза.

Волна блокировок началась как раз 25 мая. Под неё попали все пользователи, чей заявленный ими же возраст был ниже 13 лет на момент регистрации. Журналисты The Guardian поговорили, например, с одним двадцатилетним пользователем. Как рассказал пострадавший, он зарегистрировался в 2009 году, не указывая своей даты рождения, когда в Twitter появилась возможность указывать эту информацию, он ввёл неверный возраст, а совсем недавно он исправил его на свой настоящий возраст.

Twitter пока не комментирует официально эту ситуацию. При этом источники в компании подтвердили появлении политики с обратной силой о созданных детьми аккаунтах.

Регламент обновляет европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

В связи с этим телекоммуникационные гиганты начали «допиливать» свои сервисы на соответствие регламенту. В Instagram была запущена возможность скачать все свои фото, видео, комментарии и прочий контент одним архивом. Подобной переносимости требует новый регламент. Аналогичную функцию запустила и Apple. А в WhatsApp был поднят минимальный возраст, в котором пользователь может зарегистрироваться и пользоваться мессенджером. Теперь для жителей Евросоюза пользователю должно исполниться как минимум 16 лет, тогда как для прочих регионов возрастной ценз более мягкий — 13 лет.

Источник
The Guardian
Теги
фейспалм TWITTER Европа GDPR

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