Facebook рассекретила закрытые публикации 14 миллионов пользователей

По данным разработчиков, они недавно обнаружили баг, из-за которого новые записи при создании автоматически и без ведома пользователей получали настройки публичных. Разработчики специально подчеркнули, что созданные ранее записи так и остались закрытыми, их настройки не менялись.


Речь идёт о настройке выбора аудитории, которая доступна пользователям перед публикацией новой записи. Можно выбрать показывать заметку или фото только друзьям или же сделать её доступной всем желающим. Нюанс заключается в том, что если в одной из записей пользователь выбрал определённую опцию, то в следующий раз она будет предложена автоматически. Например после заметки «только для друзей» следующая тоже автоматом будет видна только друзьям, а вот если пользователь выложил что-то в публичный доступ, то и следующая заметка станет доступна «для всех».

Ошибка проявилась, когда разработчики тестировали новый способ поделиться определёнными типами контента, например, фотографиями. Пока для данного типа объектов выбрана опция доступности для всех, такая же опция предлагалась по умолчанию для всех новых публикаций пользователя, а не только фотографий.

Сбой начался 18 мая, 22 мая разработчики устранили ошибку и еще потребовалось 5 дней потребовалась, чтобы изменить настройки опубликованных записей. Всем 14 миллионам пострадавших пользователям команда Facebook сейчас рассылает письма с извинениями и просьбой проверить настройки записей, сделанных с 18 по 27 мая 2018 года.

Источник
Facebook
Теги
безопасность социальная сеть фейспалм FACEBOOK

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