Государство установит бесплатный Wi-Fi в села с населением от 100 человек

Владимир Путин предложил установить хотя бы по одной бесплатной точке Wi-Fi в селах с населением не менее 100 человек. Президент дал распоряжение правительству подготовить поправки в закон «О связи» и доложить об этом к 1 сентября 2018 г. Аналогичный пилотный проект уже действует, но затрагивает только населенные пункты с населением от 250 до 500 человек.

Бюджет проекта будет озвучен позднее, но уже сейчас понятно, что он будет очень значительным, поскольку оснащать Wi-Fi придётся несколько десятков тысяч населенных пунктов, в каждом из которых будет необходимо установить оборудование для соблюдения «Закона Яровой», чтобы хранить переписку, картинки, видеозаписи и другие данные пользователей в течение 30 дней.

С 2014 г. и по сегодняшний день федеральную программу устранения цифрового неравенства реализует «Ростелеком». По плану до конца нынешнего года компания оборудует новыми точками доступа 13,6 тысяч населенных пунктов. На эти цели правительство уже выделило 168 млрд. рублей.