Facebook научилась открывать глаза на фото

Разработчики социальной сети Facebook создали алгоритм на базе нейросетей, способный исправлять неудачные фото, где модель моргнула и представлена с закрытыми глазами. Алгоритм может «открыть» глаза на основании одного такого неудачного фото.


Разработчики натренировали нейросеть не только распознавать закрытые глаза на фотографиях, но и заменять их подходящими открытыми глазами, а затем ретушировать результат. В процессе учитываются такие параметры, как ракурс, освещение, макияж и так далее.


Подобные алгоритмы часто далеки от совершенства. Как можно заметить на иллюстрации, искусственный интеллект не понимает многих важных вещей, например, что открытие глаз не должно изменять цвет кожи вокруг, или что ресниц не должно вдруг оказаться слишком много.

На иллюстрации слева направо представлены фото человека с открытыми глазами, неудачное фото, с которым работают, результат алгоритма Photoshop и результат нового алгоритма. Разработка Facebook выдаёт заметно более реалистичный результат, чем Photoshop — глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных сшивок и несовпадения цветов.

Источник
TechCrunch
Теги
социальная сеть FACEBOOK нейросеть

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В России заработали платные сервисы YouTube
AliExpress открывает более 1,8 тысячи пунктов выдачи посылок в России
Таможня предлагает ввести пошлину для всех зарубежных интернет-покупок

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 114
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 49
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44