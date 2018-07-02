За взлом Linux заплатят $500 000

Компания Zerodium объявила вознаграждение в размере до полумиллиона долларов за найденные уязвимости нулевого дня в системах на базе UNIX и дистрибутивах Linux.





Речь идёт о таких операционных системах, как OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, а также дистрибутивах Ubuntu, CentOS, Debian и Tails. Размер вознаграждения, поистине, беспрецедентный.

Американская компания Zerodium, специализирующаяся на информационной безопасности, известна скупкой уязвимостей нулевого дня и перепродажей их государственным служба и органам правопорядка. Она была основана в 2015 году. Zerodium обращает своё внимание на крупные и серьёзные угрозы безопасности.

Уязвимостью нулевого дня называется уязвимость, о которой стало публично известно до выпуска решения для неё производителем или разработчиком ПО. Проще говоря, от нее ещё не предусмотрено защиты.