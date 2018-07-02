Камера для съёмки под юбками взорвалась прямо на ноге

Высокие технологии дают широкие возможности для слежки, подглядывания и прочих не вполне законных вещей. Иногда попытки взять их на вооружение приводят к неожиданным результатам. Об одном таком случае рассказал в своём блоге Майк Коваль, начальник полиции американского города Мэдисон в Висконсине.


32-летний житель Мэдисон сам сдался полиции после взрыва камеры, которую он собирался использовать для съёмки видео и фото женщин «под юбкой». По его словам, он приобрёл камеру, которая устанавливается на ботинок, однако батарея камеры взорвалась прежде, чем он сумел начать снимать ролики.

В результате, незадачливый пользователь гаджета травмировал ногу и был вынужден обратиться в больницу. Впоследствии он признался в полиции в совершении «преступления сексуального характера». Там с ним провели разъяснительную работу и отпустили, поскольку нарушить закон потенциальный преступник не успел.

Съёмка подобных фото и видео нарушает закон в большинстве штатов США и влечёт до 3,5 лет тюрьмы и крупный штраф.

Источник
Chief Koval's Blog
Теги
камера фейспалм

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