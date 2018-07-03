Сбербанк назвал вирусом оболочку Яндекс для Android

Буквально вчера мы писали о том, что приложение Сбербанк Онлайн начало странно реагировать на мессенджер Telegram, объявляя его вирусом, настаивая на удалении Telegram и приводя к цикличному зависанию. Теперь история получила продолжение — аналогичным образом онлайн-банкинг Сбербанка реагирует и на оболочку Яндекс.Лончер для Android.





На феномен обратил внимание Григорий Бакунов, хорошо известный под ником Бобук, директор по распространению технологий Яндекса. Он отмечает, что «вестись» на такие «провокации» не стоит, поскольку объясняется всё это ошибкой разработчика.

Проблема заключается в том, что при входе в систему или попытке совершить платёж, приложение Сбербанка выводит сообщение «Если не удалить вирусы, то выполнение операций может потребовать подтверждения в контактном центре банка». Выйти из этого порочного круга можно свернув всё приложение. Интересно, что предупреждение выводится не каждый раз.

Ранее представители Сбербанка пояснили, что приложение с помощью встроенного антивируса может иногда идентифицировать мессенджеры и другие приложения с расширенными правами как подозрительные. Теперь пресс-служба Сбербанка заявила, что в обновлённой версии приложения 8.1 таких сбоев уже нет.