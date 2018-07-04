Siri перебила министра обороны Великобритании во время доклада в парламенте

Правительство Британии наглядно продемонстрировало проблему с работой современных цифровых помощников, широко использующихся сейчас на смартфонах. Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона (Gavin Williamson) во время его выступления в парламенте.





У Уильямсона была включена функция «Привет, Siri» (Hey Siri), которая позволяет активировать помощника голосовой командой. В результате, Siri среагировала на упоминание Сирии в докладе министра, когда тот рассказывал о текущей борьбе с терроризмом, как на команду активации.

В результате, прямо во время доклада министра Siri заявила: «Вот что я нашла в интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…». Уильямсон довольно быстро среагировал: «Я извиняюсь. Действительно, редко случается, что собственный мобильный телефон перебивает тебя», и продолжил выступление.