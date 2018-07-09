День, когда на DVD записали 150 Гбайт

9 июля 1982 года в прокат вышел фильм «Трон» — первая в истории кинокартина с использованием компьютерной графики. Научно-фантастическое творение выпустила студия Walt Disney, а срежиссировал его Стивен Лисбергер. Фильм повествует о том, как весьма пытливому программисту Кевин Флинну, работающему на крупнейшую корпорацию ENCOM, удается попасть внутрь компьютера и ощутить на своей шкуре все тяготы тоталитарного режима программного обеспечения. Бюджет картины составил 17 миллионов долларов — нешуточные деньги по тем временам. А кассовые сборы составили ни много ни мало 33 миллиона долларов США. Хотя некоторые утверждают, что фильм не снискал успеха.

Впрочем, не это главное. Как мы уже говорили, «Трон» — это первый в истории кинематографа проект, в котором задействовалась компьютерная графика. В основном с ее помощью создавались спецэффекты, а также рендерились мотоциклы и фоновые элементы. В фильме присутствует кусок продолжительностью 20 минут, в котором используется исключительно компьютерная графика и живые персонажи совмещены с нарисованными. Впервые была представлена компьютерная анимация лица. Именно поэтому «Трон» считается прародителем CGI (computer-generated imagery, изображения, сгенерированные компьютером) в кинематографе, без которого отныне не обходится ни один блокбастер.

По мотивам «Трона» было выпущено несколько игр, а в 2010 году вышло продолжение под названием «Трон: наследие».



«Трон: наследие»

9 июля 2005 года компании Philips удалось записать на двухслойный DVD 150 Гбайт информации. Для этого была применена технология near-field optical recording, суть которой заключается в достижении минимального расстояния между головкой, производящей чтение/запись, и носителем данных — всего 25 нм. В результате инженерам Philips удалось максимально близко расположить дорожки друг к дружке, ведь в оптических носителях плотность записи зависит от фокусировки лазерного луча и его размера, который ограничивается дифракцией. Уменьшить пятно лазерного луча можно за счет уменьшения длины волны и апертуры линз (NA). Philips удалось сократить первый параметр до 450 нм, а второй — до 1,5 NA. Для сравнения: стандарт CD (700 Мбайт) работает с 780-нм лазером и апертурой 0,45 NA; обычный однослойный DVD (4,7 Гбайт) может похвастать 650 нм и 0,6 NA; Blu-Ray (25 Гбайт) имеет длину волны 405 нм и 0,85 NA.

Почему со временем в продаже не появилось таких DVD-дисков? Все достаточно прозаично. Во-первых, технология оказалась дорогой в производстве. Во-вторых, как показало время, киноиндустрия (основной потребитель оптических носителей информации) в итоге выбрала стандарт Blu-Ray (опять же по эконмическим соображениям).



Алгоритмы работы технологии near-field optical recording

9 июля 2014 года компания Alcatel-Lucent (Bell Labs) установила рекорд скорости передачи данных по телефонной линии — 10 Гбит/с. В этот же день была продемонстрирована технология XG-FAST, обеспечивающая для существующих сетей на основе медных кабелей симметричный сверхширокополосный доступ со скоростью 1 Гбит/с. Это в два раза быстрее разработки G.fast, которая была сертифицирована лишь в 2015 году. Стоит уточнить, что 1 Гбит/с был достигнут с проводом длиной 70 метров, а 10 Гбит/с — с кабелем длиной всего 30 метров.



Сравнение быстродействия существующих технологий