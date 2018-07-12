Беспилотный электро-лесовоз способен увезти 16 тонн по бездорожью

Шведская компания Einride, известная по грузовику-беспилотнику T-pod, представила новый автономный грузовик. Им стал лесовоз под названием T-log.

Новый грузовик работает полностью на электротяге и совершенно автономен. Поскольку он не нуждается в водителе, лесовоз лишён кабины. В отличие от Einride T-pod, он разработан для бездорожья и должен справляться с перевозкой до 16 тонн леса.

В основе автономной системы лежит платформа Drive AI от NVIDIA, с доступом к информации о дорогах в реальном времени. На одном заряде батарей он сможет проехать около 120 миль, то есть около 193 км. При необходимости «человеческого» вмешательства, оператор сможет управлять грузовиком удалённо, даже находясь в сотнях километров от него.

Компания Einride надеется вывести T-log на публичные дороги в США и Европе в 2020 году.