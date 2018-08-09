Названы лучшие приложения для бронирования отелей

Лаборатория информационных продуктов Роскачества завершила тесты приложений для бронирования отелей и поделилась полученными результатами.





Исследование проводилось в течение туристического сезона, с апреля по июль 2018 года. Специалисты выбрали наиболее популярные в российском сегменте магазинов Google Play и App Store приложения: 17 для Android и 17 для iOS. Затем Booking.com, Hotels.ru, HotelsClick, Trip.com и другие приложения проверили по нескольким десяткам показателей, включая функциональность, защиту данных пользователя, удобство использования и многие другие.





Для iOS тремя лучшими приложениями признаны Trip.com, Booking.com, Hotels.com, а для Android — Booking.com, Trip.com и Ostrovok.ru. Лучшим отечественным сервисом оказалось приложение Ostrovok.ru, оно занимает 4 место для iOS и 3 место для Android.

В группу параметров функциональности вошли такие критерии как поиск, фильтрация, сортировка, карточки отеля и номера, программы лояльности, количество предложений и др. Наиболее функциональными приложениями стали приложения Booking.com, Trip.com, Hotels.com и Agoda для обеих ОС. Наименьшее количество функций оказалось у Hotel Tonight, в том числе отсутствует возможность какой-либо фильтрации, сортировки и тому подобного.

Особое внимание было уделено количеству предложений. Наибольшее число предложений показали сервисы Trivago (более 70 тысяч предложений по 10 выбранным популярным направлениям), Trip.com, KAYAK, RoomGuru и TripAdvisor. При этом для поиска на территории России лучше всего подходят Trivago, Trip.com, TripAdvisor и OneTwoTrip, а за рубежом – Trivago, Trip.com, KAYAK и RoomGuru.

Программы лояльности реализованы только в семи из всех исследованных приложений - Booking.com, Trip.com, Hotels.com, Agoda, Ostrovok.ru, OneTwoTrip и AccorHotels.