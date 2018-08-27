Трудовые договоры станут электронными

В России с 2020 года электронные трудовые книжки станут обязательными. Об этом рассказало издание «Ведомости».


По сообщению издания, переход на электронный формат поддержал вице-премьер Максим Акимов на совещании о поправках в трудовой кодекс. Планируется, что электронные документы будут выдаваться всем работникам, а бумажные только написавшим соответствующее заявление. Кроме того, отмечается, что трудовой договор с сотрудником также можно будет заключить в электронном виде.

В июне проект представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Внедрение электронных книжек будет поэтапным. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ – для людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится.

Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд компании начнут с 1 января 2020 года. В течение 2019 года года Медведев планирует решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, в том числе, проинформировать и подготовить работников.

Источник
Ведомости
Теги
Россия

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