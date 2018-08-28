Telegram начал сдавать пользователей спецслужбам

Команда мессенджера Telegram обновила политику конфиденциальности, добавив в раздел о взаимодействии с правоохранительными органами возможность раскрывать данные пользователей.





В документации теперь указано: «Если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам». Впрочем, там же отмечается, что пока такого никогда не происходило.

Как отметил Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но не появились в результате переговоров с властями. Он заявил: «Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона.»

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.