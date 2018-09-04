Хакеры нафаршировали российские банкоматы фальшивыми купюрами в 5 тысяч рублей

Производитель банкоматов NCR на прошлой неделе предупредил банки о о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на сотрудников крупных банков.


По словам источников, проблема коснулась только банкоматов со старыми устройствами для проверки купюр. Точный размер ущерба пока не подсчитан, но он составляет несколько миллионов рублей для каждого банка. Такой вброс фальшивок редкость и поймать мошенников будет сложно. Для этого потребуется поднимать записи с камер, и так далее.

Многие банки временно прекратили принимать пятитысячные банкноты в уязвимых банкоматах. Это мера на время, пока производится перенастройка программного обеспечения.

Источник
Ведомости
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