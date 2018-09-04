День основания Google

4 сентября 1956 года компания IBM выпустила первый компьютерный жёсткий диск. Точнее, прототипы HDD встречались и раньше, но создавались учёными для учёных и в открытую продажу не поступали. А двойня жёстких дисков IBM 350 и IBM 355 сдавалась в аренду всем желающим в составе системы IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) за какие-то $3200 в месяц.

Это не машина спортлото и не промышленный обогреватель — это первый коммерческий жёсткий диск
Это не машина спортлото и не промышленный обогреватель — это первый коммерческий жёсткий диск

За такие (прямо скажем, «неподъёмные» для частного лица) деньги покупателю предлагался магнитный накопитель ёмкостью 4,4 МБ — это примерно половина места одного файла с песенкой в формате MP3. Но в 1950-е жёсткий диск создавался не для развлечений, а инженерных задач и учёта в крупных компаниях, поэтому спрос на новинку был стабильно высок. Одними из первых заказчиков 305 RAMAC были Военно-морские силы США и автомобильный концерн Chrysler.

Персональный компьютер 1950-х годов занимал крупную комнату и весил больше тонны
Персональный компьютер 1950-х годов занимал крупную комнату и весил больше тонны

Технически первый жёсткий диск полувековой давности не так уж сильно отличался от современных образцов: набор из дисков с ферромагнитным слоем соседствовал с комплектом головок для чтения и записи на механическом приводе и тогда, и сейчас. Только сам жёсткий диск был здоровенным шкафом в 1,7 м высотой и 1,5 — шириной. На фоне всей системы RAMAC, которая состояла из процессора, принтера, перфоратора, консоли и весила больше тонны, жёсткий диск был поистине миниатюрным накопителем.

4 сентября 1973 года инженер Гари Бун получил патент на однокристальный процессор. Таким образом, первенство в изобретении процессора современного образца разделилось между компанией Texas Instruments (в которой работал Бун) и Intel, которая в те же годы самостоятельно разработал коммерческий однокристальный микропроцессор — Intel 4004

До появления Texas Instruments TMS 1000 процессоры представляли собой россыпь отдельно работающих микросхем
До появления Texas Instruments TMS 1000 процессоры представляли собой россыпь отдельно работающих микросхем

Так или иначе, TI принадлежит первенство в идее размещения процессора и его кеш-памяти на единственной интегральной схеме — уже тогда такое производство сделало компьютеры намного доступнее и эффективнее.

4 сентября 1998 года зарегистрирована корпорация Google. Строго говоря, свою деятельность будущий поисковый гигант начал двумя годами раньше, но в 1996-м это был всего лишь студенческий исследовательский проект по созданию интернет-поиска.

Изначально Google выглядел вот так
Изначально Google выглядел вот так

Изначально научным проектом занимались два студента Стэнфордского университета — Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые совместно разработали алгоритм PageRank. Этот алгоритм, который научился вычислять «важность» каждой страницы в интернете, и стал причиной лидерства Google среди всех аналогичных поисковых систем.

Изначально компания была зарегистрирована в гараже друга Брина и Пейджа в штате Калифорния, но главное — страница google.com стала доступна для всех желающих, а интернет-поиск стал более удобным и «умным».

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