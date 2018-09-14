Любой современный компьютер можно взломать за 5 минут

Большинство современных компьютеров уязвимы к так называемым атакам методом холодной перезагрузки. Об это рассказала финская компания F-Secure, специализующаяся на вопросах информационной безопасности и приватности.


С помощью такой атаки злоумышленники могут украсть ключи шифрования и другую важную информацию. Для этого хакеру требуется физический доступ к компьютеру, прежде чем он сможет использовать уязвимость. После этого, на взлом компьютера потребуется порядка пяти минут.

Такой тип атаки известен хакерам с 2008 года. Атака требует полной перезагрузки компьютера либо выключение и изъятие из него модулей памяти. При перезагрузке компьютеру не дают корректно завершить процесс выключения, а затем восстанавливают данные, которые некоторое время доступны в оперативной памяти после отключения питания.

Современные ноутбуки переписывают оперативную память, чтобы предотвратить подобные виды атак. Однако специалисты F-Secure обнаружили способ отключить процесс перезаписи и воспользоваться старым-добрым методом холодной перезагрузки.

Информация о найденной уязвимости уже направлена в компании Apple, Microsoft и Intel.

Источник
F-Secure
Теги
безопасность

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