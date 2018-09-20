На ввозимые в Россию ноутбуки будут предустановливать отечественные антивирусы

Через два года на все ввозимые в Россию компьютеры могут начать устанавливать российские антивирусные программы. С таким предложением выступило Министерство связи и массовых коммуникаций России.





Чтобы не возникло противоречия принципам ВТО (Всемирной торговой организации) в Минкомсвязи предлагают обосновать обязательство по установке российских антивирусов обеспечением национальной безопасности.

По задумке Минкомсвязи, с 1 августа 2020 года закон должен обязывать предустанавливать российские антивирусы на все ввозимые и создаваемые на территории персональные компьютеры.

Как отметил Денис Матеев, глава словацкого производителя антивирусов ESET в России и СНГ, инициатива радикально рынок не изменит: в итоге пользователь выберет то, что ему больше нравится, вне зависимости от того, предустановлен продукт или нет.