День, когда появился Яндекс

23 сентября 1846 года немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле обнаружил Нептун. Однако это открытие нельзя считать самостоятельным. Галле не проводил собственных исследований, он получил письмо от французского астронома Урбена Леверье, который наблюдал возмущения в движении Урана и рассчитал примерную область расположения планеты, которая может служить их причиной. Во Французской обсерватории гипотезам и расчетам Леверье не верили, поэтому он вынужден был обратится к своему коллеге из Берлина.



Нептун

Исследование Урана и поиск новых планет не выходил в программу берлинской обсерватории, однако ее руководитель, И. Ф. Энке позволил Галле проверить расчеты Леверье. Вечером того же дня ученый обнаружил объект, соответствующий описанию, а в еще через два дня сумел подтвердить, что этот объект является планетой. Для наблюдений использовался ахроматический рефрактор, изготовленный компанией Йозефа Фраунгофера.

23 сентября 1997 года была запущена поисковая машина Яндекса. Премьера состоялась на выставка Softool в Москве, а для демонстрации компании пришлось проиндексировать весь русскоязычный сегмент интернета. Тогда он состоял примерно из 5 тысяч сайтов, на которых было размещено около 4 гигабайт текста. Посетители выставки могли лично поискать что-нибудь на демонстрационном компьютере и получить результат. Стоит отметить, что уже тогда Яндекс учитывал морфологию русского языка и умел ранжировать документы.



Интерфейс первой версии Яндекса

Само слово Яндекс придумали Илья Сегалович и Аркадий Волож, путем перебора слов, которые отражали бы его суть. Слово Yandex – сокращённое от «yet another indexer» («ещё один индексатор»), в котором первые буквы заменили на русскую «Я», сохранило оригинальное звучание. А первый дизайн поисковика был создан студией Артемия Лебедева, которая занимается дизайном проектов Яндекса по сей день.

23 сентября 2002 года Mozilla выпустила дебютную версию браузера Phoenix 0.1. Первый релиз не пользовался большой популярностью, однако быстрое и качественное развитие проекта позволило ему стать одним из самых распространенных браузеров в мире. Phoenix – это Firefox. Изначальное название пришлось сменить из-за конфликта с Phoenix Technologies.



Интерфейс Mozilla Firefox под Linux

В течение последних четырех лет рыночная дола Firefox снижается, однако он по-прежнему остается третьим (после Internet Explorer и Chrome) по популярности браузеров в мире