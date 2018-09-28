День, когда Apple начали считать престижным

28 сентября 1997 года Apple научила мир думать иначе, запустив легендарную рекламную кампанию «Think Different». Её автор — Ли Клоу, написавший сценарий знаменитого рекламного ролика «1984», признанного шедевра, лучшей рекламы 80-х.

В 1997 году Стив Джобс вернулся фактически на руины когда-то созданной им компании. В августе Apple пришлось пойти на сотрудничество с заклятым врагом — Microsoft — чтобы получить инвестиции и софт для Macintosh. Теперь стояла задача доказать, что Apple всё ещё жива, и что она — особенная.

Клоу и Джобс придумали слоган: «Think Different» — «Думай иначе». Строго говоря, он не соответствовал грамматическим правилам, поскольку нужно было использовать наречие: «Think Differently». Но Джобс настоял на особом смысле: «Думай не то же самое, думай иное».



Рекламный постер «Think Different»

Рекламная кампания оказалась невероятно успешной, собрала множество наград, но самое главное — вернула Apple контркультурный образ и любовь тех, кого принято называть творческими работниками.

С этим девизом на логотипе компания просуществовала до 2002 года, и за это время успела выпустить, например, плеер iPod, серьезно изменивший музыкальную индустрию и в самом деле заставивший издателей, равно как и пользователей, думать о цифровой музыке иначе.

28 сентября 1998 года Internet Explorer впервые стал самым популярным браузером в мире. Соревноваться в то время ему приходилось с Netscape Navigator, который теперь смогут вспомнить только самые давние пользователи интернета. По сути это достижение стало финалом «Первой войны браузеров», а успех разработки Microsoft объяснить нетрудно: Internet Explorer 4.0 устанавливался вместе с Windows 98, крайне популярной домашней операционной системой конца 90-х.



Ход «Первой войны браузеров»

Пика популярности IE достиг к 2002 году: тогда через этот браузер смотрели на веб более 90% пользователей. Но уже спустя пару лет серьезную конкуренцию ему стал составлять Firefox — наследник Netscape, созданный некоммерческой организацией Mozilla Foundation. А к концу десятилетия на первое место вышел Google Chrome.

Современные данные о долях браузеров сильно разнятся, но большинство отчётов говорят о превосходстве Chrome и его мобильной версии.

28 сентября 1980 года руководители Microsoft приняли историческое решение подписать контракт с IBM. Летом того года Билл Гейтс, Пол Аллен и Кай Ниши встретились с представителями IBM — последние рассказали, что компания собирается выпустить персональный компьютер. Изначально речь шла о покупке таких продуктов как языки программирования Microsoft BASIC, FORTRAN, COBOL, но в результате IBM попросила создать и операционную систему для нового компьютера. После нескольких месяцев раздумий, Microsoft дала согласие. В тот день определилось будущее IBM PC, а значит, почти всех персональных компьютеров конца XX века.

За основу взяли операционную систему 86-DOS компании Seattle Computer Products, которую та согласилась продать, не зная об истинном заказчике. Позже Microsoft сумела переманить к себе и разработчиков 86-DOS, а результатом их работы стал выход MS-DOS v1.0 в августе 1981 года, которую IBM поставляла под именем PC DOS.



PC DOS

Microsoft и IBM продолжали плотно сотрудничать много лет, создавая позже, например, операционную систему OS/2. Однако когда Microsoft поняла, что её собственные разработки получают признание и популярность, пути компаний разошлись.