Первый самолёт Туполева

21 октября 1879 года Томас Эдисон провел успешное испытание усовершенствованной им лампы накаливания. Несмотря на скромные эксплуатационные характеристики, лампа в вакуумной колбе с угольной нитью смогла заменить уличное газовое освещение. Срок службы первой лампы не превышал 40 часов, но благодаря низкой стоимости производства и расходных материалов изобретение Эдисона стало очень востребованным.

Томас Эдисон и одна из его первых ламп
Томас Эдисон и одна из его первых ламп

Главная же заслуга состояла не столько в изобретении лампы как таковой, сколько в самой идее использования ламп и их комплектов для освещения улиц и домов.

21 октября 1923 года первый полет совершил самолет АНТ-1 авиаконструктора Андрея Туполева. В конструкции этой модели впервые использовался кольчугалюминий, хотя с основном использовалось дерево и ткань. Самолёт приводился в движение двигателем Анзани мощностью 35 лошадиных сил (26 кВт).

Самолет АНТ-1 в 1923 году
Самолет АНТ-1 в 1923 году

Самолет АНТ-1 в 1923 году
Самолет АНТ-1 в 1923 году

АНТ-1 был способен нести одного человека на борту и развивал скорость до 125 км/ч при максимальной дальности полета 540 километров. После нескольких испытательных полетов двигатель вышел из строя и самолет был помещен в ангар, где он находился вплоть до 1937 года. И ровно в то же день, 21 октября конструктор Туполев был арестован по подозрению в шпионаже, а единственный экземпляр АНТ-1 был уничтожен. Эта дата стала особенно противоречивой в истории советской авиации.

21 октября 1966 года состоялся первый полет пассажирского реактивного самолёта ОКБ Яковлева «Як-40». Образец для испытаний был построен еще в 1965 году, однако согласование программы испытаний и получение необходимых разрешений заняло длительное время. Во время первого полета самолет показал прекрасную управляемость и надежность, и уже в 1967 году он был запущен в серийное производство на авиационном заводе в Саратове.

Як-40 Аэрофлота в аэропорту Стокгольма
Як-40 Аэрофлота в аэропорту Стокгольма

Як-40 создавался как пассажирский самолет региональных линий, первые модификации имели всего 24 места для пассажиров. Однако позднее стали выпускаться модели с большей взлетной массой, в которых число пассажирских кресел было увеличено до 32.

Источник
Ferra.ru
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