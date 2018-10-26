День, когда в СССР появилось спутниковое ТВ

26 октября 1976 года запущен первый советский телевизионный спутник — первый в мире ТВ-спутник непосредственного вещания. Стоит сразу уточнить, что по задумке сигнал с «Экрана» ловили не конечные зрители на личную антенну (хотя в этом не было ничего невозможно), специальные приёмники-ретрансляторы. А уже они, в свою очередь, вещали на населенный пункт. Зато, благодаря малым размерам приёмной антенны и низкой стоимости оборудования, стало возможным обеспечить спутниковым телевидением даже небольшие посёлки.

Спутник «Экран–1» и все последующие космические аппараты серии вращались вокруг Земли по геостационарной орбите — «зависая» над определенной точкой поверхности на высоте почти 36 тысяч километров. Мощность передатчика составляла 200 Вт.



«Экран-1» на советских почтовых марках

Вскоре после запуска «Экрана1-» в стране начали производство станций коллективного приёма — тех самых ретрансляторов. Разработали две модели: «Экран-КР–10» и «Экран-КР–1» — мощностью 10 и 1 Вт соответственно. По расчетам, сигнал от первого можно было принимать в радиусе 6–7 километров, а второго — 2–2,5 км. Кроме того, создали и простой приёмник «Экран» для ретрансляции по кабельным сетям — на 8 абонентов максимум. По сути это был первый индивидуальный спутниковый ресивер.

«Экран–1» вещал только на Сибирь и Крайний Север, но к концу 1980 года, когда систему приняли в работу, на орбитах находились уже шесть «Экранов», покрывавшие сигналом большую часть СССР. А в 1982 году в стране было уже около трёх тысяч спутниковых приёмников.

В конце 80-х начали запускать модифицированные версии спутника «Экран-М». Последний такой аппарат прекратил работу 1 февраля 2009 года.

26 октября 2009 года на Facebook появились аккаунты для мёртвых. Руководство крупнейщей социальной сети наконец поняло, что люди смертны, а их странички становятся виртуальным могилами. Для таких случаев появились так называемые «Памятные аккаунты». В случае, если человек умер, у его близких (их он заранее указывает в настройках) появляется два варианта: либо полностью и безвозвратно удалить страничку со всем содержимым, либо перевести её в особый статус. Во втором случае владелец аккаунта уже не сможет войти в него, что логично, а друзья покойного смогут добавлять посты с припиской «Вспоминаем».

Facebook не сообщает, сколько именно аккаунтов пользователей уже обрели новое качество, а также были ли случаи «воскрешения». Стоит добавить, что следует ответственно выбирать доверенных лиц, которые получат право подтвердить вашу смерть.

26 октября 2004 года Apple выпустила плеер iPod Photo — самую недолгоживущую модель iPod. В отличие от предшественника — iPod Classic 4-го поколения — новая модификация имела цветной экран и, как следует из названия, позволяла хранить и просматривать фотографии. Кроме того, к плееру можно было подключить цифровой фотоаппарат и скачать с него снимки.



iPod Photo

Гаджет оснащался цветным ЖК-экраном разрешением 220x176 точек, поддерживал форматы JPEG, BMP, GIF, TIFF и PNG и предлагался в двух вариантах: с 40 ГБ и 60 ГБ памяти.

Однако спустя какие-то восемь месяцев компания решила сделать цветной экран базовой фичей и слила обычную и Photo-версии плеера в общую линейку.