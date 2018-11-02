Apple поставила новый рекорд

Компания Apple отчиталась о результатах за четвёртый квартал 2018 финансового года, завершившегося для неё 29 сентября 2018 года. Доход компании за квартал составил 62,9 млрд долларов США, что на 20% больше по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,91 доллара, показав рост на 41%. Международные продажи составили 61 процент от квартального дохода.





Всё это позволило установить новый рекорд для четвёртого квартала, а доходность от сервисов в 10 млрд долларов установила новый абсолютный рекорд.

Всего за квартал было продано 46,88 млн iPhone, что совсем немногим больше показателей прошлого года, когда было продано 46,67 млн. Продажи iPad упали на 6% — с 10,32 до 9,69 млн. Продажи компьютеров Mac снизились на 2% с 5,38 до 5,29 млн.