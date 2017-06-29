5 первоочередных гаджетов для видеоблогера

Вести свой видеоблог становится всё более популярной затеей. Многие хотят стать влогерами даже больше, чем получить аттестат о среднем образовании. Но для начала придётся потратиться на оборудование и не только. На что именно — расскажем мы.

Камера





Очевидно, нельзя снимать видео без камеры. Но, если лет 15 назад даже для самого простого ролика нередко необходимо было одолжить у кого-то камеру или долго копить на свою, то сейчас видео умеет снимать даже самый дешёвый смартфон. Конечно, результат будет соответствующий, но главная мысль в другом: вам не обязательно нужна крутая и дорогущая видеокамера. Если вы только начинаете, максимум, что вам необходимо — зеркальный фотоаппарат среднего уровня или «беззеркалка» (последние чаще умеют снимать в качестве 4К). Если ваши планы полны динамичных сцен, то в этом случае стоит подумать об экш-камере (5 лучших экшн-камер — весна 2017). Наконец, можно просто обойтись смартфоном (5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой).

Свет





Хорошо, камера — это, может быть, слишком очевидно, но вот про свет многие забывают. А это одна из вещей, которая отличает совсем уж любителя от более или менее «окрепшего» влогера. Конечно, если все ваши видео и трансляции сплошь с пляжей, залитых солнцем, то можно обойтись и без специального оборудования. А вот в помещении результат будет посредственный. Поэтому специальное освещение — это первое, что вам нужно (первое после «прибраться у себя в комнате» и «снять ковёр»). Цена на профессиональный свет может очень кусаться, но можно рискнуть и присмотреть пару стоек на каком-нибудь eBay или AliExpress.

Микрофон





Кажется, что звук легко запишет и встроенный в смартфон или камеру микрофон. И он действительно запишет. Но, если вы хотите проводить меньше времени за удалением шумов и прочим «шаманством» над аудиодорожкой, и чтобы ваши зрители не жаловались на звук снова и снова, придётся задуматься о покупке внешнего отдельного микрофона.

Компьютер





Сейчас, когда всё более распространённым становится формат трансляций (стримов), можно ненароком и забыть, что обычно немалую роль в подготовке видеоролика занимает монтаж. Даже если технически можно выгрузить видео прямо сразу после съёмки в интернет, это не всегда хорошая идея. Вырезать все ляпы, добавить эффектов, наложить звук — для всего этого нужен компьютер. Не обязательно настольный. Это может быть и ноутбук, лишь бы не слишком «слабый». И дело тут не в бренде, ведь и у Apple есть модели, которые отличаются по производительности просто разительно. А чем мощнее компьютер или лаптоп, тем более комфортно будет монтировать, и тем быстрее будет готов финальный ролик.

Программы для монтажа





Вишенкой на торте служит программное обеспечение, которое также обойдётся вам недёшево. К примеру, Apple Final Cut Pro стоит почти 23 тысячи рублей, а Adobe Premiere Pro CC — чуть меньше 1300 рублей в месяц (~ 15000 рублей/год). Такая вот беда. Для начала можно попробовать и любые бесплатные и недорогие аналоги, осваивать их до тех пор, пока не поймёте, что нужно что-то более серьёзное. А к тому времени, возможно, видеоблог уже будет приносить какой-то доход, чтобы было не жалко потратиться и на программное обеспечение.