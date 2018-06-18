Вы боитесь нового пенсионного возраста, а лучше бы боялись того, что машины научились думать

Ferra.ru, 

Компьютеры всегда были чем-то наподобие тяпки с электроприводом и датчиками — полезными с точки зрения навороченности устройствами, которые облегчали жизнь, но без прямого руководства ничего сами по себе не умели. До тех пор, пока не пришёл искусственный интеллект...

Когда машина с примитивной системой защиты видит на пути помеху, она принимает решение наподобие: «Спереди какое-то препятствие, тормозим». Когда машина с искусственным интеллектом видит на пути препятствие, она за долю секунды обдумывает ситуацию в стиле: «Судя по размерам это явно не столб, тем более, что я нахожусь на асфальте, а разметка никуда не исчезала. И это не может быть человек, потому что такого строения скелета у людей не бывает.

Перемещается медленно, ползком, исходя из формы туловища, местонахождения ближайшего водоёма и сезона — это бобёр, который переползает дорогу. Тормозной путь в процессе замедления не позволит объехать препятствие. На полосе слева нет автомобилей, ПДД позволяет делать манёвр в этом участке дороги. Перестраиваюсь и возвращаюсь с свою полосу.»

Заметили разницу? И это только то, что умеют прототипы автомобилей, которые производителя откладывают на ближайшие годы! А стационарные компьютеры или роботы-работники соображают гораздо лучше и принимают решения быстрее и точнее, чем это может сделать человек, да ещё и не устают!

В коротком видео мы расскажем вам о том, кто первым научил машину думать, а не исполнять инструкции, на каком языке программирования работали первые «сообразительные» компьютеры, какие компании вкладывают больше всего денег в «искусственный разум», и когда думающие машины смогут превзойти человека во всех рабочих задачах.

 
Автор
Ferra.ru
Теги
видео искусственный интеллект AI

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