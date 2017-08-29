Какие новинки ждать от выставки IFA 2017: всё, что известно накануне открытия

1 сентября — не только день знаний. Это еще и первый день IFA 2017 — международной выставки электроники в Берлине. Множество производителей от мала до велика представят новые продукты — смартфоны, ноутбуки, носимую электронику и многое другое. Ждать ли нам чего-то действительно интересного?

Samsung

Когда презентация: 30 августа в 19:00 (по московскому времени)

Samsung немного не дотерпела до IFA 2017 и уже представила Galaxy Note8 несколькими днями ранее — 23 августа. Наверняка корейцы привезут на выставку в Берлин и его тоже, но презентацию посвятят всё же другим гаджетам.

В прошлом году Note7 тоже представили до IFA, а Берлину досталась носимая электроника. Судя по всему, история повторится. Ждать ли новую модель умных часов — большой вопрос. Gear S3, похоже, ещё в седле. Утечки же указываю на тогда как уже есть утечка, что скоро будет анонсирован фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro по цене порядка 200 долларов.

А весной корейское издание ETNews рассказало о завершении разработки складного смартфона — совместного детища Samsung Electronics и Samsung Display. Вот его — скорее всего, под стеклянным колпаком — и покажут в Берлине.





LG

Когда презентация: 31 августа в 10:00 (по московскому времени)

Корейцы не стали играть в «кошки-мышки» и прямо говорят: «приглашаем на презентацию смартфона LG V30». А вот каким он будет?

Слухи говорят , что он станет продолжателям традиций предыдущих моделей V10 и V20, однако, лишится одной из выделяющих его из толпы других смартфонов фич — дополнительного экрана. Зато основной экран будет не хуже, чем в LG G6, но больше по диагонали — 6 дюймов.

Huawei

Когда презентация: 2 сентября в 15:00 (по московскому времени)

Компания Huawei также обычно не пропускает берлинскую выставку, и в прошлые годы китайцы показывали на IFA новые смартфоны: Mate 7, Mate S. В этот раз представители компании прямо сказали, что гаджеты ждать не стоит. Вместо этого глава Huawei Consumer Business Group (короче говоря, та часть «Хуавея», которая для людей) Ричард Ю «расскажет, как облачные технологии, различные виды связи и искусственный интеллект становятся основой развития мобильной индустрии и формируют совершенно новый пользовательский опыт».

Оптимисты всё равно будут ждать смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro, но реалисты слышали, что его анонс намечен на 16 октября. Может быть, случится обновление умных часов Huawei Watch и/или планшетов Huawei MediaTab? Мы расскажем!

Sony

Когда презентация: 31 августа в 14:00 (по московскому времени)

Слухи говорят, что Sony представит несколько смартфонов, два из которых — XZ1 и XZ1 Compact — будут работать на процессоре Snapdragon 835. Первый из них, вероятно, получит экран на 5,2 дюйма и 4 ГБ оперативной памяти, а второй — 4,6-дюймовый дисплей (без подробностей о памяти).

HTC





HTC только недавно выпустила новую попытку реабилитировать своё положение на рынке — «сжимаемый» смартфон HTC U11. Поэтому вряд ли на IFA можно ждать новый интересный телефон тайваньской компании, снова старающейся завоевать себе место под солнцем. Но есть надежда, что HTC покажет что-нибудь интересное из области виртуальной реальности. Например, мобильный шлем Vive, о появление которого заявлено на официальной странице компании.

Остальные

А от Sony мы как раз-таки ждём новых смартфонов, но их характеристики — тайна, покрытая мраком. Пресс-конференция японской компании будет уже 31 августа, так что ждать осталось совсем недолго.





Intel совсем недавно анонсировала ультранизковольтные четырёхъядерные процессоры восьмого поколения, поэтому на IFA наверняка будет много новых ультрабуков на базе этих чипов. И к ним стоит присмотреться, потому что Intel впервые удвоила количество ядер в ULV-серии, при этом TDP остался на прежнем уровне.