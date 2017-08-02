Samsung выпустила 88-дюймовый QLED TV за 20 тысяч долларов

Компания Samsung Electronics выпустила в продажу флагманский телевизор линейки QLED TV. Модель Q9 диагональю 88 дюймов стала доступна в Северной Америке и Корее.





В США 88-дюймовый Samsung Q9 предлагается у ритейлера BestBuy по цене $19999,99. Samsung Q9 стал старшей моделью в серии QLED TV, в которой ранее вышли телевизоры диагональю 55, 65 и 75 дюймов.





Напомним, топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017. Все они поддерживают HDR-формат, имеет максимальную яркость 1500 - 2000 нит и антибликовое покрытие. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст.







Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля.



