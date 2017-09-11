Новая Apple TV получит чип A10X Fusion и 3 ГБ RAM

Стали известны подробности о следующем поколении телеприставки Apple TV. Источником стала утекшая в сеть версия iOS 11 GM, которая рассекретила ряд особенностей будущих устройств Apple. Находкой поделился разработчик Стивен Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith), через свой Twitter-аккаунт.


По данным источника, устройство указано в коде как AppleTV6,2 и будет называться "'Apple TV 4K". В основе устройства лежит процессор A10X Fusion и 3 ГБ оперативной памяти.

Как ожидается, компания Apple планирует представить следующее поколение телеприставки Apple TV на мероприятии в сентябре 2017 года. Телеприставка получит долгожданную поддержку стриминга 4K-видео, а также контента 4K HDR. Также Apple тестирует новую версию приложения для ТВ, оптимизированное для отображение живых трансляций и передач и собирающее подобные передачи из других приложений.

Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.

Источник
Steve Troughton-Smith
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