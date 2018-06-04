В Apple TV появилась поддержка звука Dolby Atmos

На открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, компания Apple представила обновление платформы для телеприставки Apple TV — tvOS 12.







В ней появилась поддержка формата Dolby Atmos. Как обещают разработчики, осенью iTunes станет крупнейшим собранием фильмов с поддержкой Dolby Atmos, а аудиодорожки Dolby Atmos будут бесплатными.







Ещё одно новшество — заставки со снимками Земли из космоса в формате 4K HDR, снимки для которых были сделаны астронавтами НАСА на МКС. Пользователи смогут пролистывать снимки и смотреть информацию об изображённых объектах.





В iOS 12 пользователи смогут автоматически заполнять пароли, сохранённые на iPhone и iPad, для безопасного входа в приложения Apple TV. Пульт Apple TV Remote будет автоматически добавляться в Пункт управления на iPhone и iPad.





Системы управления умным домом, такие как Control4, Crestron и Savant, можно будет использовать для управления Apple TV, включая управление голосовыми командами Siri.

Предварительная версия tvOS 12 для разработчиков станет доступна сегодня для разработчиков. Финальная версия tvOS появится осенью 2018 года в формате бесплатного обновления ПО для Apple TV 4K и Apple TV 4-го поколения.