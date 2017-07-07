Лучшие недорогие 4К-телевизоры — лето 2017

В преддверие выхода новой игровой консоли Xbox One X неплохо бы обновить и телевизор — на тот, что поддерживает 4К-разрешение. Определиться с выбором лучшего поможем мы.

Samsung UE49KS8000L



Samsung UE49KS8000L

Цена: 67 000 рублей

Диагональ: 49" (124 см)

Если вам нужен большой телевизор с потрясающей картинкой в современном разрешении, то это как раз про Samsung UE49KS8000L. Он еще и достаточно доступный по цене, несмотря на поддержку 4К и HDR. Также можно похвалить Samsung UE49KS8000L за отличный интерфейс и широкие возможности Smart TV. И, несмотря на достаточно тонкий корпус, в нём уместилась убедительно звучащая аудиосистема. А еще он обязательно понравится геймерам за минимальную задержку сигнала на входе.

Samsung UE40KU6400U



Samsung UE40KU6400U

Цена: 34 000 рублей

Диагональ: 40" (102 см)

Самый доступный в ценовом отношении среди всех описанных в этом материале телевизоров, Samsung UE40KU6400U, продаётся в Москве всего за 34 тысячи рублей. При этом все еще метр по диагонали и тоже поддерживает 4K, то есть к приобретению Xbox One X готов! Несмотря на невысокую цену, сложно придраться к качеству картинки или хотя бы сборки этого телевизора. Из современных технологий у него нет разве что поддержки 3D, но вопрос в том, так ли оно кому-то нужно в 2017 году?

Sony KD-43X8305C



Sony KD-43X8305C

Цена: 62 000 рублей

Диагональ: 43" (109 см)

В тысячу с небольшим долларов вам обойдётся 43-дюймовый Sony KD-43X8305C. У него достаточно минималистичный дизайн, корпус толщиной всего 19 мм, множество портов на задней панели. В качестве ОС на нём установлена Android TV. В плане картинки всё достаточно хорошо. Особенно радует, как телевизор справляется с апскейлингом, ведь нативного 4К-контента пока совсем немного.

Philips 55PUS6401



Philips 55PUS6401

Цена: 63 000 рублей

Диагональ: 55" (140 см)

За те сумму, которую вас попросят за Sony KD-43X8305C, вы можете купить телевизор с заметно большей диагональю — Philips 55PUS6401. Кроме новой технологии HDR, он поддерживает и старую-добрую функцию Ambilight. Благодаря ней область вокруг телевизора благодаря светодиодам окрашивается в те же цвета, что и по краям изображения, благодаря чему ощущения погружения в происходящее на экране гораздо сильнее — и это до сих пор смотрится впечатляюще.

Samsung UE49KS7000U



Samsung UE49KS7000U

Цена: 70 000 рублей

Диагональ: 49" (124 см)

Взглянув на заднюю панель Samsung UE49KS7000U, вы удивитесь, так как увидите всего два разъёма. Интересной особенностью этой модели является то, что все разъёмы вынесены на отдельный блок, который подключается к телевизору всего одним кабелем. Таким образом, подключение любого оборудования к нему становится намного проще. Особенно, если телевизор подвешен где-то высоко. Как и упомянутые выше модели, он поддерживает HDR, что придаёт изображению контрастность без перенасыщения цветов. Правда, Samsung UE49KS7000U при этом несколько заваливает темные участки, так что необходимо немного поиграться с настройками.